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- Bakan Soylu'dan depremin ardından ilk açıklama
Bakan Soylu'dan depremin ardından ilk açıklama
Süleyman Soylu, depremin ardından Twitter hesabından açıklama yaparak,Karlıova-Kaynarpınar jandarma karakolunda nöbet kulesinin yıkıldığını açıkladı.
- DHA
- 14.06.2020 - 18:31
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
"1 KORUCU GÖÇÜK ALTINDA"
Bakan Soylu açıklamada, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir" dedi.