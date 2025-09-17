Bakan Tunç: Demokrasi şehitlerimizin kabirlerini Vefa Anıtına dönüştürdük

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 64 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın İmralı'daki kabirlerinin Vefa Anıtı'na dönüştürüldüğünü bildirdi.

YENİ ANITIN MİMARİSİ VE SEMBOLİZMİ

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yeni anıt, mimarisi ve peyzajıyla dikkat çekiyor. Uzaktan lale formuyla masumiyeti ve Allah’ın birliğini simgeleyen yapı, Ayyıldız’ın altında birleşen üç sütun, milletin hizmetinde geçirilen bir ömrü ve altındaki küre, ülkeyi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarma gayretlerini temsil ediyor.

Sütunların yükseklikleri yaşlarını temsilen Menderes için 6,2 metre (62), Zorlu için 5,1 metre (51) ve Polatkan için 4,6 metre (46) olarak yapıldı. Ayyıldız simgesi sütunlarla idam edildikleri 1961 yılına atıf olarak 19,61° açı yapacak şekilde konumlandırıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Peyzaj düzeninde; 10 Mavi Servi ve 10 Spiral Servi Menderes’in 10 yıllık Başbakanlığını, 19 Defne kurduğu 19. Hükümeti, üçlü öbekler halinde dikilen Kocayemiş ve Defne ağaçları üç ismin ortak kaderini simgelemektedir. Kırmızı güller, bağımsızlık ve demokrasi uğruna yapılan fedakârlıkları temsil etmektedir. Mezar taşları ve sergi bölümü için Aydın mermeri, kaide için ise Türk bayrağındaki kırmızıya ithafen vişne mermeri kullanılmıştır"

‘VEFA ANITINA DÖNÜŞTÜRDÜK’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: