Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli’nde yeni yıl öncesi yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

"İSTANBUL HAVALİMANI'NA 3 PARALEL PİSTE AYNI ANDA 3 UÇAĞIN İNİŞ VE KALKIŞ YAPABİLMESİ İMKÂNINI KAZANDIRACAĞIZ"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli geçişinde çalışan karayolları personelinin yeni yılını kutladı.

Bakan Uraoğlu, yaptığı açıklamada 2024 yılında yapılan çalışmaları anlattı. 2025 hedeflerini açıklayan Bakan Uraloğlu, bölünmüş yol ağını 2025 yılında 30 bin 18 kilometreye; bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 32 bin 267 kilometreye ulaştıracaklarını ifade etti.

Ayrıca Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı'na 3 paralel piste aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkânını kazandıracağız. Avrupa’da ilk kez uygulanacak; ‘Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları’ uygulamasını da 17 Nisan’da hizmete alacağız” dedi.

"DIŞ HATLARDA 131 ÜLKEDE 349 NOKTAYA ULAŞTIK"

Bir yıl içerisinde yapılan çalışmaları aktaran Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

"YOL UZUNLUĞUMUZU 31 BİN 727 KM'YE ULAŞTIRDIK"

Karayolları çalışmalarında 2024 yılında büyük yol katettiklerini ifade eden Uraloğlu şu cümleleri kurdu:

“Yine, 2024 yılı içerisinde toplam; 357 km bölünmüş yol yaptık ve son 22 yılda 23 bin 629 km bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 730 km’ye yükselttik. 860 km’lik yolu bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirdik ve BSK kaplamalı 434 km’lik yolu yeniledik. Böylece toplam BSK kaplamalı yol uzunluğumuzu 31 bin 727 km’ye ulaştırdık. 36 km uzunluğunda 17 adet tünel açarak toplam tünel uzunluğumuzu 789,4 km’ye yükselttik. 23,5 km uzunluğunda 146 adet köprü inşa ederek toplam köprü uzunluğumuzu da 797,4 km’ye çıkardık. 34 adet tarihi köprü restore ettik. Elbette, 2024 yılındaki en önemli gündemimizden biri de Bolu Dağı Tüneli'mizi 38 gün gibi kısa bir sürede başarıyla 67 metre uzatmamız oldu. Bildiğiniz üzere Ankara yönünde ulaşım sağlayan tüpü 2023 yılı içerisinde 90 metre uzatarak hizmete açmıştık. Çalışmaların ikinci ayağı kapsamında İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının uzatılmasına da 31 Temmuz 2024 tarihinde başladık. 50 gün sürmesini planladığımız çalışmalarımızı 38 günde hızlıca tamamladık. Türkiye'de ulaşımın can damarlarından olan Ankara-İstanbul geçişi artık çok daha hızlı ve güvenli. İnşallah Bolu Dağı Tünelindeki bu çalışmalarımızın ardından olası bir yoğun yağış döneminde bu kesimde daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiçbirini yaşamayacağız”

"TRAFİĞİN AKSAMAMASI İÇİNDE EKİPLERİMİZ HER AN TEYAKKUZ HALİNDEDİR"

Türkiye’nin kritik yollarında ekiplerin 7/24 teyakkuz halinde olduklarını ifade eden Bakan Uraloğlu şöyle dedi:

“Ayrıca her kış mevsiminde olduğu gibi bu yıl da Karayolları Genel Müdürlüğümüz, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edecek ve yollarımızda trafik güvenliğini sağlayacaktır. Soğukların kendini iyice hissettirdiği ve kar yağışlarının yaklaştığı bu günlerde, kış programımıza da hazırız. Planımıza göre; yurt genelindeki toplam 68 bin 550 kilometrelik karayolu ağımız üzerinde, 452 karla mücadele merkezimizde, 12 bin 634 makine ve ekipmanla, ayrıca 13 bin 283 personelimizle hizmet vereceğiz. Karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere; 738 bin ton tuz, 422 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 11 bin 576 ton tuz çözeltisini merkezlerimizde depoladık. Bunun yanında, karayollarımızdaki tipi ve esintilere karşı 926 kilometre kar siperi yaptık. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde; güzergâh analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan-kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip ediyoruz. Ayrıca yine ekiplerimiz yılbaşı dahi olsa görevlerinin başında bulunmaya devam edecek ve yol kenarında bekleyen karla mücadele araçlarımız gerekli görüldüğü anda yollara müdahale edecektir. İstanbul-Ankara bağlantısını sağlayan Anadolu Otoyolu üzerindeki kritik noktalar olan Bolu Dağı Tüneli ve Cankurtaran Geçiti’nde de trafiğin aksamaması içinde ekiplerimiz her an teyakkuz halindedir”