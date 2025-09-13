Bakan Uraloğlu: Girilemez denilen dağlarda, milli yatırımlarımız yükseliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"ndaki konuşmasında, Tunceli'de olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Farklılıklarla zengin, birliktelikle güçlü bir Türkiye olduklarına işaret Uraloğlu, "Hepimiz bu vatanın asli evlatlarıyız. Farklılıklarımız elbette bizim bahsettiğim gibi zenginliğimizdir. Asla ayrışma noktalarımız değildir. Hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmesine, gönlünün kırılmasına başta Cumhurbaşkanımız razı olmaz, hiçbirimiz de gerçekten razı olmayız. Geçmişte elbette acılar yaşadık. Hepimizin yüreğinde derin izler bırakan olaylar oldu. Büyük bedeller ödedik." dedi.

"BİR ZAMANLAR GİRİLEMEZ DENİLEN DAĞLARDA ARTIK MİLLİ YATIRIMLARIMIZ YÜKSELİYOR"

Tunceli'nin uzun yıllar terörün gölgesinde kaldığını ve potansiyeline zincir vurulduğunu belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Teröre 2 trilyon dolarlık masraf etmişiz maalesef. Bu ülkenin enerjisini kaynaklarını oraya kullanmak zorunda kalmışız. Bugün milli gelirimiz 1,4 trilyon dolar, bütün milli gelirimiz. Bakın onun 1,5 katı kadar biz teröre maalesef kaynak ayırmışız. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla bu karanlık defteri de çok şükür kapatıyoruz, buna inancımız tamdır. Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar artık üretime, teknolojiye ve vatandaşımızın refahına kullanılıyor. Bir zamanlar girilemez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor. Örneğin Gabar dağımızda petrol üretiliyor. Oralar özellikle terörle hemhal olmuştu, o duruma getirilmişti. Niye; Ülkenin bu zenginliklerine ulaşılamasın diye."

Uraloğlu, terörün bitmesiyle Tunceli'nin gerçek potansiyelinin ortaya çıkmaya başladığını anlattı.

Tunceli'ye 1 milyon 600 bin civarında araç giriş çıkışı olduğunu bildiren Uraloğlu, "Burada trafiğe kayıtlı araç sayısı sadece 13 bin. Onun için büyüklüğü buradan da görebiliriz. Tunceli'nin dağlarında artık terör değil barış, huzur ve kalkınmanın yükseldiğini, geliştiğini bundan sonra çok daha gözle görünür bir şekilde hep beraber göreceğiz. Terörün gölgesi kalktıkça Tunceli yerli ve yabancı turist akınına uğrayacaktır." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİ HER TARAFINA HİZMETLERİ BİZ GÖTÜRDÜK, GÖTÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Tunceli'de birçok doğal güzelliğin olduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Munzur Vadisi'nin uluslararası rafting parkuru, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Keban Baraj Gölü'nün maviliği, Pertek'in Selçuklu mimarisi, Hozat'ın tarihi dokusu, Çemişgezek'in doğal güzellikleri ve Ovacık'ın eko-turizmi altyapısı ile Tunceli adeta bir turizm cennetine dönüştü, dönüşmeye de devam edecek. Dünya markası olacak inşallah. Biz Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hizmetlerimize devam edeceğiz. Çünkü bizim millete hizmet borcumuz var. 2002 yılında Cumhurbaşkanı'mız yola çıktığında 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demişti. Dediği gibi oldu mu? Oldu çok şükür. Yani özgürlüklerden, demokrasiden ülkemize yapılan yatırımlara kadar çok şükür vesayetin zincirlerini kırdık. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan haberleşmeye, adaletten emniyete, tarımdan sanayiye, turizmden savunma sanayine nerede, hangi konuyu derseniz orada kat be kat ilerleme kat ettik.



Bugün Türkiye dünyada sahada ve masada sözü ve gücü olan bir ülkedir. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesindedir. Bütün dünya liderlerinin gözüne 'Dünya beşten büyüktür' dedi. Sadece bunu söylemek bile bir cesaret işidir. Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Ülkemizi her tarafına hizmetleri biz götürdük, götürmeye devam edeceğiz. Bizim görevimiz bu. Bunu vatandaşımızın başına da asla kalkmıyoruz. Niye? Bizim görevimiz bu. Terörü de her anlamıyla bitme noktasına getirdik. Son noktayı da Allah'ın izniyle hep beraber Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu süreçte beraber koyacağız inşallah."

"SON 23 YILDA TUNCELİ'MİZE YAKLAŞIK 20 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK"

Uraloğlu, terörün bittiği, turizmin yükseldiği, yatırımların arttığı bir Tunceli'nin Türkiye'nin gücüne güç katacağını vurgulayarak, "Biz de bütün bakanlarımızla beraber, vekillerimizle, valimizle, bütün il başkanı ve sizlerle beraber inşallah buna gayret edeceğiz. Son 23 yılda Tunceli'mize yaklaşık 20 milyar liralık sadece bizim bakanlık olarak yatırım yaptık. Kamu yatırımı yaptık. Bölünmüş yol uzunluğu 2 kilometreymiş 48 kilometreye çıkardık. Yine sıcak asfalt hiç yokmuş, 58 kilometrelik sıcak asfalt yaptık." değerlendirmesini yaptı.

"BİZ SAHADAKİ BÜTÜN SAHA ÇALIŞMALARINI BİTİRDİK"

Kentteki birçok kara yolu projelerini tamamlayarak hizmete sunduklarını bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Tunceli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni projeleri de inşallah yakından takip edeceğiz. Elazığ ile Tunceli arasında kesintisiz kara yolunu sağlayacak Pertek Köprüsü projemiz var. Şimdi siz diyeceksiniz ki orada neredeyiz? Ben tam olarak nerede olduğumuzu size söyleyeyim. Konuştuğumuz sadece bir köprü değil, sadece bir viyadük değil. O İstanbul'daki köprülerimizin var ya o tür bir köprünün projesinden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla biz sahadaki bütün saha çalışmalarını bitirdik, sondajından etüdüne kadar. Şimdi orada iki tane köprü olacak. Biri Elazığ ile ada arasında diğeri adayla Pertek adasında. Her ikisi de kıymetli. Onların teknik kararlarını verme aşamasındayız. Arkadaşlarımızla çalışıyoruz. İnşallah o kararı verip önümüzdeki sene projelerini bitirelim istiyoruz. Ondan sonra da Cumhurbaşkanımızın takdirine sunarak kaynağını temin ederek inşallah yapım çalışmalarını da başlatmayı planlıyoruz."

"TUNCELİ TURİZM ALTYAPISIYLA, KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİYLE İNŞALLAH DAHA PARLAYACAKTIR"

Uraloğlu, Pertek Köprüsü'nün yapımının 20 milyar liranın üzerinde bir yatırım olduğundan bahsederek şunları dedi: