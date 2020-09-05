İsmail Çataklı: Yıldırım Operasyonlarında 22 işbirlikçi yakalandı

Terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen Yıldırım operasyonlarında büyük başarı sağlandı. 38 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, 22 işbirlikçi hain de gözaltına alındı.

Türkiye, sınır ötesinde ve sınır içerisinde terörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Toplumsal huzuru sağlamak ve ülkeyi terörden tamamen arındırmak için başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında da bugüne kadar birçok terörist etkisiz hale getirildi.

Terör sorununu kökten çözmek üzere başlatılan operasyonların bilançosunu, İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı açıkladı.

38 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Yıldırım Operasyonlarında 9 bölgede 11 bin 250 personel ile devam etmektedir. 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 22 işbirlikçi yakalanmıştır." dedi.

146 TERÖRİST İKNA YOLU İLE TESLİM OLDU

Yıl başından bu yana 146 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildiren Çataklı, Yıldırım Operasyonlarının dışında Ağustos ayında çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Ağustos ayındaki terörle mücadele verilerini paylaşan Çataklı: "Ağustosta terörle arananlar listesinde turuncu kategoride 1, gride 5 teröristin aralarında bulunduğu 81 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.