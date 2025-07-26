Bakan Yumaklı: Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alevlerle yurt genelinde zorlu mücadele sürüyor.

Ekipler, orman yangınlarına karşı durmaksızın müdahale ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına dair bir açıklamada bulundu.

"ANTALYA'DA ÇIKAN YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINDA"

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya Muratpaşa Güzeloba’da çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alınmış, Manisa Akhisar’daki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Orman kahramanlarımızla birlikte, mücadelemizi durmaksızın sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

Antalya Aksu'da Kurşunlu Mahallesi, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi, Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi, Gazipaşa'da Doğanca Mahallesi, Alanya'da ise Söğüt Yaylası'nda ormanlık alanlarda yangın çıktı.

5 ilçedeki yangınlara 4 uçak, 11 helikopter, çok sayıda arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi. Sıcak, kuru hava ile rüzgarın etkisiyle dağılım eğilimi gösteren ve yerleşim yerlerine yakın bölgelerde çıkan yangınları söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve vatandaşlar da destek verdi.

MANİSA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Kocakağan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 19 hava aracı, 21 iş makinesi ve 346 personel sevk edildi.

Hava araçları hava kararana kadar yangınla mücadele etti.

Kocakağan Mahallesi'nin bazı kısımlarındaki yerleşim yerleri tedbir amaçlı tahliye edildi.