Bakanlık duyurdu: İşçilerin kullandığı ürün yasaklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş güvenliği kapsamında yürüttüğü denetimler sonucunda iki markaya ait iş eldivenlerinin güvensiz bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık, yaptığı incelemelerin ardından bu ürünleri “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)” üzerinden kamuoyuna duyurdu.

YIRTILMA RİSKİ TAŞIYOR

Açıklamaya göre, Cmc Tools markasına ait iş eldiveni ile Ugr markalı iş eldivenleri, yapılan testlerde yırtılma riski taşıdığı tespit edildiği için piyasadan toplatılacak.

Söz konusu ürünlerin, iş kazalarına karşı yeterli koruma sağlamadığı ve bu nedenle kullanımının yasaklandığı belirtildi.

İşte ürün bilgileri: