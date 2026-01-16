Garanti BBVA’dan emeklilere Ocak 2026 müjdesi: 25.000 TL ek ödeme duyuruldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılının ilk ayıyla birlikte emeklilere yönelik banka promosyonları yeniden güncellendi.

Garanti Bankası’nın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine sunduğu güncel promosyon ödemeleri, maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen ya da yeni taahhüt verecek olan emekliler tarafından yakından inceleniyor.

Banka, emekli maaşını 3 yıl süreyle Garanti Bankası’ndan almayı kabul edenlere sağlanan yeni promosyon kampanyasını duyurdu.

İşte 2026 Garanti Bankası emekli maaş promosyonu:

25.000 TL’YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

Garanti BBVA, Ocak 2026 dönemi için emeklilere yönelik promosyon kampanyasının ayrıntılarını duyurdu.

1–31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyarak 3 yıl süreyle bankadan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine toplamda 25 bin TL’ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuluyor.

EK ÖDEMELER YAPILACAK

Kampanya çerçevesinde emeklilere 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, ek avantajlarla birlikte ödül tutarı daha da artıyor.

Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak 2.000 TL’lik harcamaya 6.000 TL bonus, Avans Hesap üzerinden 2.000 TL’lik harcamaya 2.000 TL ödül ve yeni yapılacak sigorta poliçesi için 2.000 TL’ye varan bonus sağlanıyor.

Böylece nakit promosyonun yanı sıra toplamda 10 bin TL’ye kadar ek kazanç elde edilebiliyor.

Öte yandan emekli maaşının bağlı olduğu vadesiz TL hesabı üzerinden Garanti BBVA Mobil ve İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapılan havale işlemleri ile hafta içi 08.30–16.00 saatleri arasındaki EFT ve FAST işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştirilebiliyor.