Bakanlık ifşa etti: Ünlü markanın çayında boya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünleriyle ilgili güncel listesini yayımladı.
Listede yer alan siyah çay kategorisinde, ciddi bir uygunsuzluk dikkat çekti.
Altın Gıda Filiz Engin firmasına ait “Yeni Altın Filiz Gold Siyah Çay” ürününde yapılan laboratuvar incelemelerinde, çayın doğal siyah çay olarak piyasaya sürülmesine rağmen içine gıda boyası ilave edildiği belirlendi.
Uzmanlar, sahte veya katkı maddesi eklenmiş ürünlerin sağlığa ciddi riskler oluşturabileceğini belirterek, tüketicilerin ürün etiketlerini dikkatle kontrol etmelerini önerdi.
İşte taklit ve tağşiş listesinde yayınlanan çay markasının bilgileri: