Bakanlık satışını yasakladı: Bu deniz şortu tehlike saçıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı.

Nos Studi’s markasına ait Collection Çocuk Deniz Şortu için toplatma kararı alındı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şortun büzme iplerinin giysiye düzgün şekilde tutturulmadığı ve bu nedenle çocuklar için yaralanma riski taşıdığı belirtildi.

RAFLARDAN KALDIRILIYOR

Risk faktörü nedeniyle ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve mevcut stokların raflardan kaldırılması talimatı verildi.

Uzmanlar, ebeveynlere satın aldıkları ürünlerin güvenlik detaylarını kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.