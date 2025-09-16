Bakanlık satışını yasakladı: Kanserojen riski var

Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini sağlamak için yürüttüğü denetimlerde önemli bir adım daha attı.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne eklenen yeni üründe, Letra marka peluş anahtarlık sağlık açısından riskli bulundu.

Yapılan incelemelerde ürünün özellikle 3 yaş altı çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturduğu ve kanserojen riskler taşıdığı tespit edildi.

SATIŞINI YASAKLADI

Bakanlık, söz konusu ürünün satışını yasakladı ve piyasada bulunan tüm ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

Yetkililer, tüketici sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini duyurdu.