Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.28'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Aynı bölgede saat 23.11'de 4.1 büyüklüğünde başka bir deprem daha yaşanmıştı.