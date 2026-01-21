Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler

- Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.28'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.
- Aynı gün saat 23.11'de 4.1 büyüklüğünde başka bir deprem yaşandı.
- Depremlerin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) deprem bildirimine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.28'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Depremin 13,65 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SINDIRGI'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER
Bölgede saat 23.11’de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
Yaşanan depremlerin ardından herhangi bir olumsuz haber verilmedi.