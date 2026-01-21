Abone ol: Google News

Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.28'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Aynı bölgede saat 23.11'de 4.1 büyüklüğünde başka bir deprem daha yaşanmıştı.

Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 23:44
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) deprem bildirimine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.28'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Depremin 13,65 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SINDIRGI'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER

Bölgede saat 23.11’de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Yaşanan depremlerin ardından herhangi bir olumsuz haber verilmedi.

