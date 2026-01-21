Mersin'de yayaya yol vermek isterken zincirleme kazaya neden oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mersin'de Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı trafikte seyir halinde olan bir ticari taksi sürücüsü, yaya geçidine geldiği sırada karşıya geçmek isteyen yayaları fark edince aniden fren yaparak durdu.

KAZAYA 4 ARAÇ KARIŞTI

Bu sırada arkadan gelen bir kamyonet ticari taksiye çarptı.

Kamyonetin ardından gelen iki otomobil de kamyonete ve birbirlerine çarparak kazaya karıştı. Toplam 4 aracın karıştığı kazada, araçlarda bulunan kişilerin olayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan zincirleme kazanın meydana geldiği anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, ticari aracın yaya geçidinde aniden fren yaparak durması ve ardından kamyonet ile arkasından gelen iki otomobilin çarpıştığı anlar yer aldı.