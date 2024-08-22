Balıkesir'de başıboş köpekleri toplayan belediye çalışanlarına engel oldular Altınoluk'ta belediye çalışanları başıboş köpekleri toplamaya çalışırken bazı vatandaşlar, köpeklerin toplatılmasına engel oldu.

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Haber Merkezi

Sokaklar, başıboş köpekler yüzünden oldukça tehlikeli bir durumda. Sokak köpeklerinin toplatılması için harekete geçildi.

Meclis'ten geçen yasanın ardından sokak köpekleri, belediye ekipleri tarafından toplatılıyor.

Birçok yerde ekipler, tehlike saçan köpekler için harekete geçti.

O yerlerden biri de Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk semti...

EKİPLERE SALDIRIP, TOPLATILMASINI ENGELLEDİLER

Altınoluk'ta ekipler, başıboş sokak köpeklerinin toplatılması için çalışmalara başladı. Ancak bazı vatandaşlar, köpeklerin toplatılmaması için ekiplere engel oldu.

Bir grup, sokak köpeklerinin toplatılmasına engel olarak ekiplere saldırdı.

O anlar kameralara yansıdı.