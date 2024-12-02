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DHA

Hayvanlara eziyet görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

Bu kez adres Balıkesir.

29 Kasım’da saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, Sarıköy Mahallesi’nde seyir halinde olan 10 CDL 85 plakalı minibüsün tamponuna bağlanan iple boynundan çekilen köpek, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sürücünün şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, minibüsteki kişilerin Y.Ç. (51) ve A.A. (71) olduğu tespit edildi.

65 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, çipsiz ve kimliksiz olduğu belirlenen köpeğin kendilerine ait olduğunu söyleyen şüphelilere 65 bin TL idari para cezası kesilirken, köpek veteriner kontrolüne alındı.