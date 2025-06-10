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Balıkesir'de çıkan araç yangınına itfaiye müdahale etti

Balıkesir'de çıkan araç yangınına itfaiye müdahale etti Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kalkım yolu üzerinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede ulaşan Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.