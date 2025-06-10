Balıkesir'de çıkan araç yangınına itfaiye müdahale etti

İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Hacıarslanlar Mahallesi'ni yaklaşık 3 kilometre geçtikten sonra Kazdağları'nda Kalkım yolu üzerinde 17 AFG 443 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Edremit İtfaiye Grup Amirliği personelleri kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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