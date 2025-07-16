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Balıkesir'de çöp döküm sahasında yangın

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, çöl döküm sahasında yangın çıktı.

İHA İHA
16.07.2025 03:52
Balıkesir'de çöp döküm sahasında yangın

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, saat 22.00 sıralarında çıkan yangının henüz sebebi öğrenilemezken, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın Küçükköy Mahallesi’ne doğru ilerlemeye başladı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 6 arasöz, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 arasöz ve Ayvalık Belediyesi’ne ait 2 su tankeri ile kalabalık ekiplerle müdahale edilen yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Yangının çıktığı çöplük alanda ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.   

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