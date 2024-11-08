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Balıkesir'de dokuz tabak pilav yedi birinci oldu

Balıkesir'de dokuz tabak pilav yedi birinci oldu Balıkesir Gönen'de bu yıl 12.'si düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, renkli etkinlikleriyle ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Fuarda gerçekleştirilen Gönen baldosundan pilav yapma, pilav yeme ve sütlaç yapma yarışmaları, büyük bir ilgiyle takip edildi. Pilav yeme yarışmasının birincisi 9 tabak pilavla Mustafa Özşahin oldu.