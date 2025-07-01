Balıkesir'de fabrikada akıma kapılan 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

Balıkesir'de Bandırma ilçesinde öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aksakal Mahallesi’nde faaliyet gösteren pastörize yumurta ve yumurta tozu üretimi yapılan tesiste çalışan 2 çocuk annesi Betül Dilek, iddiaya göre rölesi bozuk olan şaltere yapılan müdahale sırasında oluşan kaçak akıma kapıldı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Bir anda savrulan kadın, yere yığıldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Betül Dilek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Dilek’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.