Balıkesir'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İHA

Balıkesir'in Erdek ilçe girişi Murat Bayırı mevkiinde, 10 AJG 094 plakalı otomobil, Yusuf Şenol'un kullandığı 10 E 9414 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen Yusuf Şenol (80) ağır yaralandı.

TALİHSİZ ADAM KURTARILAMADI

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı Şenol'u Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.