Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlara bulaşan suç örgütünden 21 kişi gözaltına alındı. Aralarından 2'si ise tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti ile resmi belgede sahtecilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

21 şüpheliye gözaltı

İHA'nın haberine göre, düzenlenen operasyonda engelli ve yaşlı vatandaşlar adına sahte rapor ve reçete düzenleyerek SGK ve kamu kuruluşlarını zarara uğratan, uyuşturucu nitelikli ilaçları piyasa süren organize suç örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen 21 şüpheli yakalandı.





2 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden iki kişi tutuklandı. Sağlık Bakanlığı ve SGK'nın konu ile ilgili idari soruşturma başlattığı öğrenildi.