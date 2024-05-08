Prizleri bu yöntemle temizleyin, tek bir toz tanesi nasıl kalmıyor izleyin… Ev temizliği yorucu olduğu kadar oldukça da zahmetli bir iştir. Evi köşe bucak temizlerken prizleri gördüğünüzde es geçmek yerine bu yöntem ile temizleyin neler oluyor görün. İşte, prizlerde tek bir toz tanesi bırakmayan o yöntem…

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Ev temizliğinde temizlemesi en zahmetli ve tehlikeli görülen alanların başında prizler gelir. Zahmetli olduğundan çoğu kişi tarafından çoğu zaman görmezden gelinen bu alanlar kirli kalabiliyor.

Temizliğinin uğraştırıcılığı düşünüldüğünden görmezden gelinen prizler zaman içerisinde adeta bir toz yuvasına dönüşebiliyor.

Tehlike göründüğü içinde bu denli temizlemekten kaçınılan prizleri temizlemek için kullanacağınız bu yöntem sayesinde prizleriniz ışıl ışıl olacak, tek bir toz tanesi bile kalmayacak.

Prizleriniz tertemiz olacak…

Priz temizliği uğraştırıcı olduğu kadar tehlikeli de görüldüğünden görmezden gelinen alanlar arasındandır. Bu alanları temizlemek için ilk olarak yapmanız gereken ise güvenlik önlemlerini sağlamak olmalı.

Priz temizliğine başlamadan önce prize takılı olan tüm kabloları çıkartın ve elektrik akımını kesmek için şarteli kapatın. Tüm bu güvenlik adımlarını tamamladıktan sonra prizleri yeni takılmış gibi parlatacak temizlik yöntemini uygulamaya başlayın.

Bu yöntem için ilk olarak beyaz sabunu su dolu bir kovaya ekleyin, ardından çok az miktarda sirke ya da limon ekleyerek iyice karıştırın. Ardından hazırladığınız karışımda yıkadığınız bezi bir tahta kaşık yardımıyla prizi temizlemeye başlayın. Tahta kaşıkla temizliğin zor olduğunu düşünüyorsanız aynı işlemi kulak çöpü yardımıyla ya da ince tahta çubuk yardımıyla da gerçekleştirebilirsiniz.