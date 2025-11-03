Balıkesir'de tahliye kararı verilen binanın çatısı çöktü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, saat 15.35’te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı 11,02 kilometre derinlikte kaydedildi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı; İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı, ancak AFAD ekipleri ve ilgili kurumlar hızlı şekilde sahaya çıkarak tarama çalışmalarına başladı.

VALİDEN AÇIKLAMA: "OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Ustaoğlu, “AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur.” ifadelerini kullandı.

TAHLİYE EDİLEN BİNADA ÇATI HASARI

Balıkesir Caddesi’nde daha önceki depremler nedeniyle tahliye edilen bir binanın çatısı kısmen çöktü. Ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Depremin ardından AFAD ekipleri öncülüğünde bölgedeki hasar tespit ve tarama faaliyetleri devam ediyor. Mahalle sakini Mehmet Adışen, son zamanlarda yaşanan depremlere dikkat çekerek, “Bugün iki deprem oldu ve şiddetli hissettik. Binanın çatı kısmı da bu depremlerde iç tarafa çöktü.” dedi.