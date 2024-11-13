Balıkesir'de traktör kazası: 1 ölü

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Mahbubeler Mahallesi'nde, traktörüyle seyir halinde olan sürücü Şuayip K., araçtan düşerek traktörün altında kaldı.

OLAY YERİNCE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri kazaya müdahale etti ancak Şuayip K.’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer kazanın nedenine dair incelemelerine devam ediyor.