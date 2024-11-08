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Haber Merkezi

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, dün saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Çıkan yangın, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin kırsal Adaören Mahallesi yakınlarına sıçradı.

Dursunbey’de alevler yerleşim yerine 1 kilometre kadar yaklaştı.

Yangına 2 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 3 dozer, 4 greyder, 3 treyler ve 150 personel ile müdahale edildi.

MÜDAHALE GECE BOYU SÜRDÜ

Diğer kurumlardan gelen 6 iş makinası, 10 araç ve 60 personel de söndürme çalışmalarına destek verdi. Bursa ve Balıkesir illerinde süren yangına helikopterle müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı.

Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kütahya orman bölge müdürlüklerinin arazözleri ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise gece boyunca sürdü.

ZARAR GÖREN ALANLAR TESPİT EDİLECEK

Ekiplerin yoğun çabası sonucu Dursunbey’deki yangın, 15 saat sonra, saat 05.00 sıralarında kontrol altına aldı.

Yangına anız ateşinin neden olduğu ihtimalinin değerlendirildiği belirtilirken, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangında zarar gören alanla ilgili tespit çalışmaları ise sürüyor.

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.