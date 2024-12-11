Balkanlardan soğuk hava dalgası geldi: Sıcaklıklar hızla düşecek

Haber Merkezi

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, kuzey bölgelerde kar yağışını beraberinde getirecek.

Bugün Marmara Bölgesi'nde etkili olmaya başlayacak soğuk hava, yarından itibaren yurt genelinde sıcaklıkların hızla düşmesine yol açacak.

TÜRKİYE, SERT SOĞUMA VE YAĞIŞLI HAVA ETKİSİ ALTINDA

Marmara'da karayelle hava hızla soğudu, sıcaklık çoğu yerde 9-10 dereceye indi.

İstanbul ve Bursa'da öğleye doğru yağmur zayıflayacak. Hava soğuyor, İstanbul 12, Bursa 14 derece. Cuma sıcaklık İstanbul'da 8 dereceye gerileyecek. Ankara aralıklı yağmurlu Çarşamba 11, Cuma 3 derece.

Perşembe İstanbul, Ankara ve Bursa kapalı, hafif yağmurlu ve çok soğuyor, İstanbul 10, Bursa 11, Ankara 6 derece. İzmir'de güneş görülüyor ama ayaz başladı. Sıcaklık 16 derece. Antalya parçalı bulutlu 6 derece. Beş büyük kentte de Cuma daha soğuk bir gün olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

5 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından Aydın, İzmir, Kütahya, Manisa, Uşak için sarı kodlu uyarı yapıldı.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgârın, genellikle güneyli, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.