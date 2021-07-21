Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere karşılık verilmesi sonucu, 5 terörist etkisiz hale getirildi."
- AA
- 21.07.2021 - 19:21
- Güncelleme : 21.07.2021 - 19:35
Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı Harekat bölgesinde teröristlerle mücadeleye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatı bölgesine yönelik bir havan saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.
5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
PKK/YPG'li teröristlere karşılık verilmesi sonucu 5 terörist etkisiz hale getirildi.
BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG’li teröristlere kara ateş destek vasıtalarımız ile karşılık verildi. Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçik, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.