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    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

    MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere karşılık verilmesi sonucu, 5 terörist etkisiz hale getirildi."
    • AA
    • 21.07.2021 - 19:21
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 19:35
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    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı Harekat bölgesinde teröristlerle mücadeleye devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatı bölgesine  yönelik bir havan saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

    5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    PKK/YPG'li teröristlere karşılık verilmesi sonucu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

    BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

    Bakanlıktan yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG’li teröristlere kara ateş destek vasıtalarımız ile karşılık verildi. Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçik, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi #1

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