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Kocaeli merkezli 4 ilde umre vurgunu! 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdılar

Kocaeli merkezli 4 ilde umre vurgunu! 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdılar Kocaeli merkezli bir turizm acentesine umreye gitmek için Sakarya'dan başvuruda bulunarak para ödeyen 10 kişi, kendilerine verilen tarihte işlemlerinin yapılmaması üzerine dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.