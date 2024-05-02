Kocaeli merkezli 4 ilde umre vurgunu! 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdılar

Dolandırıcıların yeni hedefi, umre ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar oldu..
Başvuruda bulunarak para ödediklerini söyleyen 10 kişinin şikayeti, dolandırıcılığı ortaya çıkardı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, acentenin umre organizasyonu için yeterli belgelere sahip olmadığını ve Ankara'daki yetkili bir firma üzerinden 400 kişiyi umreye göndermek üzere işlem yaptıklarını tespit etti.
400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdılar
Ekipler, acentenin, Sakarya, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'dan başvuru yapan 400 kişiden aldığı 10 milyon lira karşılığında Ankara'daki firmaya çekle yapılan ödemenin kabul edilmemesi üzerine mağduriyetin yaşandığını belirledi.
Firma sahibi ve 4 çalışan gözaltında
Soruşturma kapsamında firma sahibi A.Ç. ile Sakarya'daki 4 çalışanı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
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