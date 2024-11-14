Bartın'da can pazarı: Kamyonet 7 metre yüksekten uçtu

İHA

Bartın-Amasra yolunda B.H. idaresindeki 74 ABH 851 plakalı kamyonet, Vural Ak Kavşağı yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Yaklaşık 7 metre yüksekten düşen kamyonet ormanlık alandaki bir ağaca çarparak durabildi. Sürücü B.Y. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi araç içerisinde sıkıştı.

İtfaiye, polis ve AFAD ekipleri ile vatandaşların yürüttüğü çalışma ile yaralılar araçtan çıkarıldı.

Yaralıların bulunduğu sedyeler ise yoldan sarkıtılan halat yardımı ile çekilerek yola çıkarıldı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan 2 kişiden birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza yapanın kamyonun hızlı olduğu öğrenilirken yolun yağmur nedeniyle ıslak olduğu belirtildi.