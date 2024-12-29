Bartın'da eğlence merkezinde laf atma kavgası: 2 gözaltı

İHA

Bartın Köyortası Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde laf atma kavgası nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçeride başlayan tartışma sokağa taşarken, bölgeye çok sayıda polis, bekçi ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri biber gazı sıkarak kavgaya müdahale ederken, etkisiz hale getirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin sokakta geniş güvenlik tedbiri aldığı olayda, gözaltına alınan şahısların önce sağlık raporu için hastaneye, ardından ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi.