Bartın'da spor salonunda yangın paniği

İHA

Bartın'ın Şiremir Çavuş Mahallesi 798. Sokakta bulunan bir spor merkezinin sauna kısmında ilk belirlemelere göre elektrik tesisinden yangın çıktı.

YANGIN İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİ GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İçeride spor yapan 5 kişi ve işletme sahibi kişi dumanları görünce büyük panik yaşadı. İçeride bulunan 6 kişi dumanlar binayı sarmadan dışarı çıkmayı başardı.

Ardından 2-3 kişinin daha içeride olabileceği söylenmesi üzerine ise polis olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken yangına müdahale eden itfaiye ekipleri içeriyi kontrol etti.

YANGININ AKARYAKIT İSTASYONUNA SIÇRAMASI ENGELLENDİ

İçeride kimsenin bulunmadığı belirlenmesi üzerine rahat bir nefes alan ekipler, bu kez yangının yaklaşık 50 metre uzaklıktaki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Ekipler kısa sürede yangını söndürerek, soğutma çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal de olay yerine gelerek yangının çıktığı spor salonu ve çevresinde inceleme yaptı. Çalışmaları yerinde takip eden Müdür Hayal, yangının tamamen söndürülmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

İtfaiye ekipleri yangının kesin sebebinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.