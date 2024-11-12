Bartın'da tıkalı rögar sebebiyle atık suları taştı

İHA
Bartın'ın Kırtepe Mahallesi'nde tıkanan rögar nedeniyle atık suların taşması sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yukarıçarşı'dan yalı mevkisine inen merdivenler atık sularıyla doldu.
SULARIN YAĞMUR SUYU OLDUĞU BELİRTİLDİ
Merdivenlerde güçlükle yürüyen vatandaşlar, akan suyun lağım olması endişesi yaşadı.
İhbar sonrası Bartın Belediyesi Zabıta ve Kanalizasyon işleri ekipleri, yaptıkları incelemede suların yağmur suyu olduğunu belirleyerek kısa sürede müdahalede bulundu.
Ekiplerce, demir çubuk yardımıyla tıkanan rögar yeniden açıldı.
Rögarın açılmasının ardından taşkın sona ererken, merdivenlerdeki sular da çekilmeye başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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