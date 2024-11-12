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Bartın'da tıkalı rögar sebebiyle atık suları taştı

Bartın'da tıkalı rögar sebebiyle atık suları taştı Tıkanan rögar sonrası atık suların taşmasıyla birlikte vatandaşlar akan suyun lağım suyu olması endişesi yaşadı. Ekiplerce yapılan açıklamada suların yağmur suyu olduğu belirtildi.