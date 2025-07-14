Bartın'da trafikte tartışma: Takip ettiği sürücünün burnunu kırdı

Trafikte maganda sürücü, terör estirdi..

Bu kez olayın adresi Bartın oldu.

Dün akşam saatlerinde Gölbucağı kavşağında meydana gelen olayda, sürücüler E.A. ve H.N. arasında trafikte tartışma çıktı. H.N., tartışma sonrası E.A.’nın kullandığı otomobili takip etti.

TAKİP ETTİ, YUMRUK ATTI

E.A. yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girdi. Burada H.N., E.A.’yı yumruk atarak darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BURNU KIRILAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Burnu kırılan ve kaşında açılma olduğu öğrenilen E.A., Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi sonrası taburcu edilen E.A., darp raporu alıp şikayetçi olurken H.N. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DARP ANLARI KAMERADA

H.N., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

E.A.’nın darbedildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.