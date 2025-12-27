Kars–Selim–Göle yolunda kar ve tipi ulaşımı durdurdu

- Kars–Selim–Göle karayolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici olarak kapatıldı.
- Olumsuz hava şartları, Kars genelinde özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı etkiliyor.
- Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını sürdürürken, sürücülere alternatif yolları kullanma uyarısı yapıldı.
Kars genelinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Selim–Göle kara yolunun 7 ile 15’inci kilometreleri arasında kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar düştü. Olumsuz koşullar nedeniyle yol, araç trafiğine kapatıldı.
EKİPLER SAHADA
Karayolları ekipleri, kapanan güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yetkililer, sürücülerin yol açılana kadar bu güzergahı kullanmamaları ve alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.