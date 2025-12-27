Kars–Selim–Göle yolunda kar ve tipi ulaşımı durdurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kars genelinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Selim–Göle kara yolunun 7 ile 15’inci kilometreleri arasında kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar düştü. Olumsuz koşullar nedeniyle yol, araç trafiğine kapatıldı.

EKİPLER SAHADA

Karayolları ekipleri, kapanan güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yetkililer, sürücülerin yol açılana kadar bu güzergahı kullanmamaları ve alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.