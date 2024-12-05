Batman'da eşler arasındaki tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü
DHA

Batman'da eşler arasındaki tartışma büyüdü..

Akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evli çift arasında çıkan tartışmaya, aileleri de dahil oldu.

3 KİŞİ YARALANDI

Tartışma büyüyerek, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi yaralanırken, kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Dilay Kaynak
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