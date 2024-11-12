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İHA

Geçtiğimiz haftalarda Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'PKK terör örgütü üyeliği' suçundan görevden alınarak yerine kayyum atandı.

Esenyurt Belediyesi'nin ardından 3 ilde daha terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen belediye başkanı görevden alındı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan da görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atandı.

BATMAN'DA TERÖR OLAYLARI

İçişleri Bakanlığınca, terör örgütü üyesi olmaktan dolayı 6 yıl 3 ay ceza alan ve aynı zamanda terör örgütü propagandası yapmaktan dolayı iki ayrı davası devam eden eski Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alınmasının ardından DEM Parti çağrıları ile yaşanan terör olayları sürüyor.

SOKAKLARI TAŞ YIĞININA ÇEVİRDİLER

DEM Parti Batman İl Başkanlığı tarafından organize edilen eylemlere PKK sempatizanları katılarak sokakları savaş alanına çeviriyor..

Batman'da izinsiz gösteri yapan grup sokakları taş yığınına çevirdi.

TOMA'NIN TEKERLİĞİNE TAKILAN TAŞLARI TEMİZLEDİLER

Yasa dışı protestolara müdahale eden bir TOMA'nın atılan taşlara takıldığını gören duyarlı vatandaşların, taşları temizleyerek TOMA'nın geçişini sağladığı görüldü.