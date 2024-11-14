Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı

İHA

Batman'da merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği bir kişi ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı kişi çevrede bulunan vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.