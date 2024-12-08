Batman'da üç gündür haber alınamayan davulcu evinde ölü bulundu

İHA

Batman'da Huzur Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Erhan Tuncer'den üç gündür haber alamayan yakınları, endişe ederek evine gitti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İçeri girdiklerinde Tuncer'in cansız bedeniyle karşılaşan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuncer'in cansız bedeni Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.