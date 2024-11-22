Bayburt'ta köpek sahiplenmek isteyenleri dolandırmışlardı! 2 şüpheli yakalandı

İHA

Bayburt’ta bir kişi sosyal medyada gördüğü ilan üzerinden köpek sahiplenmek isterken dolandırılınca İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

İhbar üzerine Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerinin İ.A. ve Ç.T. olduğu saptanan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalarda; şüphelilerin sosyal medya üzerinden satılık köpek ilanı vererek, aynı gün otobüsle gönderme vaadinde bulundukları, mağdurlara kimlik fotoğrafı ve bazı belgeler göndererek güvenlerini kazandıktan sonra para göndermelerini sağladıkları, parayı aldıktan sonra kişilerin telefonlarını engelleyerek dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

YAKALANDILAR

Aynı yöntemle 19 ilde 36 kişiyi dolandırdıkları ve 6 yıldır da polisten kaçtıkları belirlenen şüpheliler, teknik ve fiziki takip sonucu ATM’den para çektikleri sırada İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Operasyon anları polis kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheliler, Bayburt’a getirildi.

2 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Emniyette tamamlanan sorgu işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden hakkına kesinleşmiş 20 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan İ.A., tutuklanırken, Ç.T. adli kontrolle serbest kaldı.