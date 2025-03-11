Bayram Yığcı, Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü görevine atandı

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Kars'ta görev değişimi...

2011 yılından itibaren Rize'de İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili olarak görevini yürüten Bayram Yığcı, Kars'a atandı.

VEDA ZİYARETİ

Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü olan Yığcı, yeni görevi öncesinde Rize Valisi İhsan Selim Baydaş’a veda ziyaretinde bulundu.

KARS'TA MESAİYE BAŞLADI

Yığcı'ya görev süresi boyunca yerine getirdiği başarılı çalışmaları için teşekkür eden Baydaş, yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Rize'den ayrılarak Kars'a gelen Yığcı, mesaisine başladı.

Bayram Yığcı kimdir?

1980 yılında Rize’de doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini Rize’de tamamladı. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalında tamamladı.

2010 yılına kadar Antalya ve Rize’de turizm sektöründe konaklama hizmeti sunan işletmelerde çalıştı. 2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde Özel Kalem Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı. Aynı yıl içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne geçiş yaptı.

Görev süresince yurt içi ve yurt dışı fuarlarında Rize’nin turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla çalışmalar yaptı. Rize’nin kültür ve turistik envanterlerinin çeşitlendirilmesi, turizm sektör çalışanlarının mesleki eğitimlerinin yanında yurtiçi ve yurtdışı birçok tanıtım organizasyonunda aktif olarak görev aldı.

Orta derece İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.