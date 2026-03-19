Bayram yolculuğu başladı: Bolu geçişinde akıcı yoğunluk

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar arife günü yollara çıkmaya başladı. Özellikle Bolu geçişinde trafik hareketliliği dikkat çekti.

Türkiye’nin en önemli ulaşım hatlarından biri olan TEM Otoyolu ile D-100 Kara Yolu üzerinde araç yoğunluğu oluştu.

KÖROĞLU RAMPALARI'NDA AKICI TRAFİK

TEM Otoyolu’nun Köroğlu Rampaları mevkisinde hem İstanbul hem de Ankara istikametinde araç trafiğinin akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Bayram tatili nedeniyle çok sayıda sürücünün aynı anda yola çıkması bölgede hareketliliğe neden oldu.

EKİPLER ÖNLEMLERİNİ ALDI

Trafiğin yoğunlaştığı güzergâhlarda polis, jandarma ve Karayolları ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı. Olası aksaklıkların önüne geçmek için denetimlerin sürdüğü belirtildi.

YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bayram yolculuğunun oluşturduğu araç trafiği dronla havadan görüntülenirken, yoğunluğun özellikle akşam saatlerine doğru daha da artmasının beklendiği ifade edildi.