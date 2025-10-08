Ben Leman dizisi bakın nerede çekiliyor: Herkes o köyü arıyor

Now TV’nin yeni dizisi Ben Leman, daha ilk bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.

Hem hikayesi hem de büyüleyici çekim mekânlarıyla dikkat çeken yapım, “Güzelköy nerede, Ben Leman dizisi nerede çekiliyor?” sorularını gündeme taşıdı.

4 Ekim Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşan dizi, bakın nerede çekiliyormuş.

BEN LEMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri ağırlıklı olarak İzmir’in sahil ilçelerinde gerçekleştiriliyor.

Dizinin ana çekim noktalarından biri olan Urla, kasaba yaşamını yansıtıyor.

Seferihisar’ın Sığacık Mahallesi, tarihi taş evleri, dar sokakları ve denizle iç içe mimarisiyle yapımın en etkileyici sahnelerine ev sahipliği yapıyor.

Güzelbahçe ise dizideki okul sahnelerinin çekim merkezi. Ayrıca kasabanın sakin yaşamını yansıtan bazı dış çekimlerde de burası tercih edilmiş.

DİZİNİN KONUSU

Ben Leman, yıllar sonra memleketine dönen idealist bir öğretmen olan Leman’ın (Burçin Terzioğlu) hayatına odaklanıyor.

Leman’ın dönüşü, çocukluk arkadaşları Şahika, Mine ve Suzi ile yollarını yeniden kesiştiriyor. Bu beklenmedik buluşma, geçmişte saklı kalmış sırları ve çözülmemiş duyguları gün yüzüne çıkarıyor.

Kasabanın huzurlu görünen atmosferi, aslında derin acıların ve bastırılmış pişmanlıkların üzerini örtüyor.

OYUNCU KADROSU

Dizide Burçin Terzioğlu’na; Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Özgür Çevik, Tansel Öngel, Şebnem Sönmez, Hüseyin Soysalan ve Neriman Uğur gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.