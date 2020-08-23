Berat Albayrak, Karadeniz'de bulunan doğalgazın önemini anlattı

Türkiye tarihinde bulunan en büyük doğalgaz rezervi hakkında Bakan Berat Albayrak, "Türkiye büyükler ligine yükselmiştir" dedi.

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın bitmesi için tarihi bir adım attı...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu günlerde aldırdığı sondaj gemileri Mavi Vatan'ı karış karış gezerek doğalgaz arıyordu.

Son olarak Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih de bu amaçla, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfederek büyük bir hayalin başlangıcına imza attı.

TÜRKİYE BÜYÜKLER LİGİNDE

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge’ye konuştu.

Berat Albayrak, Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu doğalgaz rezervi dolayısıyla ülkenin artık “büyükler ligine yükseldiğini” söyledi.

Bir milletin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için muazzam bir keşiftir bu. Çok şükür...” diyen Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Düşünün ki bu milletin her yıl üzerine gelen 40 milyar dolarlık yük artık kalkıyor. Bu müthiş bir şey... Bağımsızlığımız için, geleceğimiz için tarihi bir gelişme. Türkiye artık büyükler ligine yükselmiştir. Yıllarca yabancı enerji şirketlerinin sondajlarına bakan bir Türkiye, artık kendi yerli ve milli sondajlarını yapmaktadır. Sonuç da işte böyle müjdeyle ortaya çıkmıştır."