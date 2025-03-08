Haberler



İç Haber



Beyoğlu'ndaki bazı metro durakları bugün işletmeye kapatılacak

Beyoğlu'ndaki bazı metro durakları bugün işletmeye kapatılacak İstanbul'daki M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın, bugün saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapalı olacağı bildirildi.