Beyoğlu'ndaki bazı metro durakları bugün işletmeye kapatılacak

AA
İstanbul'da bugün saat 14.00 itibarıyla, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonlarının İstiklal Caddesi girişleri ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatılacak.
"TAKSİM İSTASYONUNDA DURMAYARAK SEFERLERİNE DEVAM EDECEKLER"
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:
"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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