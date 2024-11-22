Bilecik Belediyesi çöp krizi ile karşı karşıya

Sık sık çöp krizleri ile gündeme gelen CHP'li belediyelere bir yenisi daha eklenmek üzere.
Çöp toplama işi yapan BİOSUN Bilecik Katı Atık Entegre Tesisi, belediyenin kendilerine olan 6 milyonluk borcunu ödemediğini öne sürerek tepki gösterdi.
6 milyonluk borcu gerekçe gösteren tesis, kentteki çöpü günde 1 kez alma kararı verdi.
"6 MİLYON TL BORCUN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE GÜNDE SADECE 1 KEZ KATI ATIKLAR TOPLANACAKTIR"
BİOSUN Bilecik Katı Atık Entegre Tesisi yetkilileri, alınan kararı yazılı olarak belediyeye verdi.
Yazıda ise şu açıklamalarda bulunuldu:
İmtiyaz sözleşmesi ve eki teknik şartname gereğince Bilecik merkezin katı atıkların günde sadece 1 kez alınması gerekmektedir. Bugüne kadar imtiyaz sözleşmesi ve teknik şartnamede olmamasına rağmen katı atıklar şirketimizce birden fazla alınmıştır. Ancak Bilecik belediyesince şirketimize olan 6 milyon TL borcun ödenmemesi sebebiyle 25 Kasım 2124 tarihinden itibaren imtiyaz sözleşmesine uygun olarak günde sadece 1 kez katı atıklar toplanıp taşınacaktır
REFARANS ŞİRKETİNCE TOPLANMAYAN ÇÖPLERİN KENDİLERİNCE TOPLANDIĞI İDDİASI
Öte yandan firma, Bilecik Belediyesi 18 Eylül 2024 tarihinde çöp toplamakla görevli referans şirketine olan borçlarını ödemediğini, referans şirketince toplanmayan çöplerin kendileri tarafından toplandığını öne sürdü.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış