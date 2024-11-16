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Bilecik'te 7 bin 444 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Bilecik'te 7 bin 444 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi Bilecik'te tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 7 bin 444 adet (dal) doldurulmuş makaron, 34 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.