Bilecik'te 7 bin 444 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
İHA

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kentte 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 7 bin 444 adet (dal) doldurulmuş makaron, 34 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

2 şüpheli şahıs yakalanarak, haklarında ‘5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele' kanunu çerçevesinde yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Abdullah Paçal
Editor