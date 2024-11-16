Bilecik'te 7 bin 444 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

İHA
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kentte 2 iş yerine operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda 7 bin 444 adet (dal) doldurulmuş makaron, 34 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
2 şüpheli şahıs yakalanarak, haklarında ‘5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele' kanunu çerçevesinde yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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