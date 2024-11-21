Bilecik'te çakarlı araç sürücüne ceza

İHA
Bilecik'te trafik ekipleri, bir aracın çakarlı ışık kullanarak trafikte seyir halinde ihbarı almasının ardından harekete geçerek, aracı eski Belediye Kavşağı'nda durdurdu.
Araçta yapılan kontrollerde, araç ön kısmında mavi-kırmızı renkli ışık donanımının olduğu tespit edildi.
6 BİN 439 TL CEZA
Araç sürücüsüne; ‘2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Mevzuatta' belirtilen ‘Işıklı ve Sesli Uyarı İşareti Veren Cihazları Mevzuatta İzin Verilmeyen Araçlara Takmak ve Kullanmak' maddesi gereğince toplamda 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanarak, ışık donanımı söküldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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