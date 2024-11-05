Bilecik'te müstakil evde çıkan yangın korkuttu

İHA
Bilecik'te Bozüyük ilçesinde Akpınar Mahallesinde bulunan tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
EVDE MASSİ HASAR OLUŞTU
Alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiler. İhbar üzerine bölgeye Bozüyük ve Eskişehir İnönü Belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.
Yangında yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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