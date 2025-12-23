Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? FB - BJK maçı CANLI İZLE

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma, Ziraat Türkiye Kupası kapsamında sahne alıyor.

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş, kupada tur mücadelesi için karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Karşılaşma öncesinde iki takımda da eksik oyuncuların fazlalığı teknik heyetleri düşündürüyor.

Özellikle sakatlık ve cezalar nedeniyle kadro planlamasında zorlanan iki ekipte, derbide sahaya çıkacak ilk 11’ler büyük merak konusu oldu.

Derbinin tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanal, futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak mücadelede, ezeli rakipler bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Dev derbi, 23 Aralık Salı günü İstanbul’da Chobani Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmanın başlama saati 20.30 olarak açıklanırken, mücadele futbolseverlerle ATV ekranlarında canlı olarak buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Kartal, Demir Ege, Cerny, Orkun, Rashica, Abraham