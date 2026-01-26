İŞKUR Ulusal Staj Programı başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 USP son başvuru tarihi ve ekranı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Üniversite öğrencilerinin kariyer yolculuklarında daha güçlü adımlar atmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Ulusal Staj Programı, 2026 dönemi başvurularının başlamasıyla birlikte yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda yürütülen program, gençlerin kamu ve özel sektörde sunulan staj ve erken dönem kariyer fırsatlarına eşit, şeffaf ve liyakat esaslı şekilde erişimini hedefliyor.

Eğitim hayatını sürdüren binlerce öğrenci için önemli bir deneyim kapısı aralayan Ulusal Staj Programı, iş dünyasıyla öğrenciler arasında güçlü bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Başvuruların başlamasıyla birlikte, Ulusal Staj Programı’na kimlerin başvurabileceği, son başvuru tarihinin ne zaman olduğu ve hangi şartların arandığı öğrenciler tarafından araştırılıyor.

İşte İŞKUR Ulusal Staj Programı’na ilişkin detaylar…

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ulusal Staj Programı’na başvurular tamamen dijital ortamda gerçekleştiriliyor.

Adaylar, e-Devlet sistemi üzerinden Ulusal Staj Programı platformuna giriş yaparak süreci başlatıyor.

Kimlik ve eğitim bilgilerinin kontrol edilip onaylanmasının ardından, başvuru formu her soruda belirtilen kriterlere uygun şekilde dolduruluyor ve başvuru tamamlanıyor.

Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından adayların, kendilerine iletilecek staj tekliflerini takip edebilmek için Ulusal Staj Programı sistemini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SON BAŞVURU TARİHİ

İŞKUR Ulusal Staj Programı 2026 başvuruları 6 Ocak 2026 tarihinde başladı. Adaylar, başvurularını 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Programa başvuracak adayların, 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Buna göre, 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş kişiler Ulusal Staj Programı’na başvurabilecek.

Adayların; Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün eğitim programlarında aktif öğrenci olmaları ve 4 üzerinden en az 2,00 (veya muadili) not ortalamasına sahip bulunmaları şartı aranıyor.

Lisans düzeyinde 2, 3 veya 4’üncü sınıf, ön lisans düzeyinde ise 1 veya 2’nci sınıf öğrencileri programa başvurabiliyor. Tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri ise program kapsamı dışında tutuluyor.